Желтый лев появился на бульваре Примаченко

Такие данные распространили организаторы проекта. По их словам – десятого октября на бульваре Примаченко появилась арт-инсталляция, которая будет являться первым объектом в рамках внедрения проекта Prima Maria Art Boulevard.

Главным элементом данной инсталляции стал желтый лев – это персонаж из картины "Зверь гуляет". Известно также, что "Prima Maria Art Boulevard – это воплощение мечты художницы. Уже скоро жилые дома, а также админздания, что находятся на бульваре, будут превращены в настоящие арт-объекты.

Как сообщал УРА-Информ, в столице вместо памятника Ленину был установлен трезубец.