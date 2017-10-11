16:51 11.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице подорожала свинина

В течение десяти дней средние цены на свинину в нашей стране снизились на 0,1%.

В столице подорожала свинина

Так, свинина в Киеве выросла в цене на 6,7%. Такие данные распространили представители Госслужбы статистики. Согласно этой информации – максимально цены на свинину росли в столице - на 6,7%, а также в Хмельницкой и в Закарпатской областях - на 4,3% выше и 3,8% соответственно.

При этом в Украине меньше всего цена на свинину выросла именно в Полтавской области - на 0,6%. На Ивано-Франковщине цена свинины оставалась вообще без изменений.

Как сообщал УРА-Информ, на Ровенщине были уничтожены все свиньи на одной ферме – по причине АЧС. Это произошло на ферме в селе Тараканов.


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