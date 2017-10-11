16:18 11.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице демонтирована незаконная заправка

Киевской прокуратурой №4 уже был направлен для судебного рассмотрения обвинительный акт.

В столице демонтирована незаконная заправка

Акт направили касательно должностного лица одного из предприятий столицы, который сам незаконно занял участок на ул. Вифлеемской, что в Днепровском районе, устроив на участке газозаправочные станции. Такие данные распространили правоохранители.

Выяснилось, что данный мужчина без разрешительных либо же правоустанавливающих документов занял десять соток земли, которая расположена в санитарно-защитной зоне, и разместил там АГЗП, торгующую сжиженным газом. Незаконную заправку демонтировали.

Как сообщал УРА-Информ, ранее жители Сырца просили о демонтаже незаконной заправки.


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