В столице демонтирована незаконная заправка

Акт направили касательно должностного лица одного из предприятий столицы, который сам незаконно занял участок на ул. Вифлеемской, что в Днепровском районе, устроив на участке газозаправочные станции. Такие данные распространили правоохранители.

Выяснилось, что данный мужчина без разрешительных либо же правоустанавливающих документов занял десять соток земли, которая расположена в санитарно-защитной зоне, и разместил там АГЗП, торгующую сжиженным газом. Незаконную заправку демонтировали.

Как сообщал УРА-Информ, ранее жители Сырца просили о демонтаже незаконной заправки.