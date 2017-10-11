В Киеве водитель Uber устроил аварию и скрылся - ФОТО

После аварии виновник скрылся с места происшествия. В результата столкновения пострадал один человеке.

Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на столичной площади Победы. Автомобиль выезжал с улицы Бульварно-Кудрявской под "кирпич" на площади Победы. В это время автомобиль Toyota двигался в крайнем левом ряду в направлении центра.

Водитель Skoda врезался в Toyota, которую отбросило вправо. Сзади двигался Renault Uber-такси. Водитель Renault не успел среагировать и врезался в припаркованные автомобили Infiniti и Nissan.

От сильного удала травмы получил водитель Renault. Скорая помощь увезла его в больницу. Сам же водитель такси на Skoda сбедал.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в воскресенье вечером, 8 октября, столкнулись сразу пять машин. К счастью никто из людей в результате аварии не погиб. Вместе с тем пострадала одна из пассажирок.