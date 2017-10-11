В Киеве неизвестные облили химическим веществом 15 автомобилей - ФОТО

"Неизвестным веществом в Дарницком районе повреждено пятнадцать машин. Правоохранители устанавливают злоумышленников", - сказано в сообщении.

По словам правоохранителей, на месте работники полиции тщательно обследовали территорию и опросили возможных свидетелей и очевидцев происшествия.

В данное время устанавливается личность злоумышленников. Следственным отделом Дарницкого управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве на просп. Свободы неизвестные злоумышленники обстреляли троллейбус. Это произошло на конечной остановке данного троллейбуса.