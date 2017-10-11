15:50 11.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома - ФОТО

В среду, 11 октября 2017 года, неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дома в Голосеевском районе столицы .

В Киеве мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома - ФОТО

Об этом сообщает украинское издание "Обозреватель".

Отметим, что нарушитель порядка стрелял со второго этажа пятиэтажного дома на улице Маричанская, 3. 

При этом местные жители сообщают, что во время стрельбы обошлось без жертв. Кроме того, на место происшествия прибыли патрульные полицейские в бронежилетах, а также следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", В Суворовском районе Одессы полиция задержала пьяного мужчину, устроившего стрельбу из обреза. Правонарушителем оказался ранее судимый 44-летний мужчина. 

 


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