Кличко пообещал, что с понедельника в Киеве включат отопление в жилых домах

Столичная власть намерена с понедельник начать подключение. Об этом в среду, 11 октября, заявил председатель Киевской городской государственной администрации.

По его словам, столичная власть со следующего понедельника запускает систему отопления для подачи тепла в жилые дома города. Для начала подключения к отоплению жилых домов необходимо, чтобы среднесуточная температура была ниже восьми градусов, - напомнил Кличко, добавив, что технологический процесс подключения к отоплению всех домов занимает около десяти дней.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, заместитель глава Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заявил, что спешить с началом отопительного сезона точно не стоит, поскольку каждый день - это деньги киевлян.

Таким образом, подключение жилого фонда начнется после того как среднесуточная температура в течение трех дней будет составлять ниже восьми градусов со знаком плюс.