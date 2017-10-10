13:38 10.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице ожидается сильный ветер

В ближайшее время в столице с удержанием до конца суток будет преобладать сильный ветер.

В столице ожидается сильный ветер

Так, в столице вскоре ожидают ветер. Украинские синоптики предупредили про сильный ветер в Киеве десятого октября 2017 г. Такие данные распространили в сообщении пресс-службы городской администрации (КГГА).

Десятого октября до конца суток в столице порывы ветра будут  достигать 15-18 м/с - сказано в сообщении. Жителям города рекомендуется при усилении ветра закрыть все окна домов, убрать с предметы с балконов, которые могут выпасть, а также держаться дальше от рекламных щитов и деревьев.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в ГСЧС предупредили про усиление ветра в стране.


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