В столице ожидается сильный ветер

Так, в столице вскоре ожидают ветер. Украинские синоптики предупредили про сильный ветер в Киеве десятого октября 2017 г. Такие данные распространили в сообщении пресс-службы городской администрации (КГГА).

Десятого октября до конца суток в столице порывы ветра будут достигать 15-18 м/с - сказано в сообщении. Жителям города рекомендуется при усилении ветра закрыть все окна домов, убрать с предметы с балконов, которые могут выпасть, а также держаться дальше от рекламных щитов и деревьев.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в ГСЧС предупредили про усиление ветра в стране.