15:20 10.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице отопительный сезон начнется с задержкой

Отопительный сезон в Киеве может начаться с десятидневной задержкой. В частности, это может случится из-за того, что тепло подадут исключительно по технологии безопасного старта отопительного сезона в течение 7-10 дней. 
 

В столице отопительный сезон начнется с задержкой

Об этом сообщил замглава Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Согласно его словам, спешить с началом отопительного сезона точно не стоит, поскольку каждый день - это деньги киевлян. Таким образом, подключение жилого фонда начнется после того как среднесуточная температура в течение трех дней будет составлять ниже +8 градусов.

"На старте отопительного периода необходимо соблюдать установленный технологический график… Для запуска теплоносителя в более 2,6 тыс. км тепловых сетей, более 11 000 многоквартирных домов необходимо до 10 дней", - отметил Пантелеев.

Кстати, со вчерашнего дня, 9 октября в Киеве начали подачу теплоносителя в больницы, детские сады и школы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове и области начался отопительный сезон. При этом отопительный сезон в жилых домах начнется с 15 октября.


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