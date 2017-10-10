В столице отопительный сезон начнется с задержкой

Об этом сообщил замглава Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Согласно его словам, спешить с началом отопительного сезона точно не стоит, поскольку каждый день - это деньги киевлян. Таким образом, подключение жилого фонда начнется после того как среднесуточная температура в течение трех дней будет составлять ниже +8 градусов.

"На старте отопительного периода необходимо соблюдать установленный технологический график… Для запуска теплоносителя в более 2,6 тыс. км тепловых сетей, более 11 000 многоквартирных домов необходимо до 10 дней", - отметил Пантелеев.

Кстати, со вчерашнего дня, 9 октября в Киеве начали подачу теплоносителя в больницы, детские сады и школы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове и области начался отопительный сезон. При этом отопительный сезон в жилых домах начнется с 15 октября.