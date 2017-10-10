В Киеве вандалы атакуют новые скульптуры

Отмечается, что чаще всего от вандализма страдают сказочные персонажи Пейзажной аллеи, памятник Пионтковскому, скульптура Самсона и другие.

Например, скульптура Бабка в парке Шевченко. Раньше она была с сумкой в руках. Сейчас – с дырой. Сумку сломали три недели назад.

Часто разрушают и скульптуру Самсона на Подоле. Там пишут на стенах, а художники зарисовывают и восстанавливают и саму скульптуру. Ему и нос ломают, и раскрасят. Украденный узелок у ежика в тумане, а на Прорезной – памятник Паниковскому уже года как без металлического элемента.

По данным полиции, больше всего искусство страдает на столичной Пейзажной аллее. Например, Маленькому принцу уже в пятый раз приваривает руку. Вокруг – отбитая плитка, сломанные ноги у зебр, оторванные ангелы из пирамид подушек. У новых уже скрученные трубы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", вода в фонтанах украинской столице стала ярко-зеленого цвета. Почти одновременно позеленела и вода в реке Лыбедь. Отметим, что в фонтане, расположенном на Майдане Независимости, вода обрела зеленый цвет.