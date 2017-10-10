17:24 10.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В КГГА сэкономили миллион гривен на покупке томографов

В августе Департамент здравоохранения столичного горсовета сэкономил примерно миллион гривен на приобретении томографов.

В КГГА сэкономили миллион гривен на покупке томографов

Такие данные содержатся на портале Prozorro. Согласно данным – в августе 2017 г. Департамент горсовета сообщил про два тендера на приобретение компьютерного, а также магнитно-резонансного томографов.

Рассчитанная стоимость приобретения томографа была - 26 миллионов гривен, а магнитно-резонансного – 40 миллионов гривен. По итогам проведенных торгов выиграла компания ПРОТЕК СОЛЮШНЗ, предлагавшая данные томографы на миллион гривен дешевле ранее заявленной цены.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Госдепартаменте США объявили тендер на поставку Украине нелетального оружия.


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