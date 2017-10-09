12:33 09.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Жителей столицы предупредили о сильных ливнях

ГСЧС предупреждает жителей столицы, а также Киевской области про сильные дожди.

Жителей столицы предупредили о сильных ливнях

Так, сильные ливни ожидаются в столице Украины до конца ночи девятого октября. Такие данные распространила пресс-служба указанного ведомства. Известно, что девятого октября до конца ночи в городе будет сильный дождь - уточняют в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в столице девятого октября начался сезон отопления. Первыми к теплу подключают объемы социальной инфраструктуры – больницы, а также городские детсады и школы. Такие данные распространил представитель столичной администрации – Петр Пантелеев. Он подчеркнул, что жилые дома получат отопление, когда температура воздуха продержится три дня подряд ниже восьми градусов со знаком плюс.


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