В столице столкнулись пять автомобилей, пострадала женщина - ФОТО

В счастью никто из людей в результате аварии не погиб. Вместе с тем пострадала одна из пассажирок.

Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от Шулявского моста в направлении центра. Тут на мокрой после дожде дороге столкнулись легковушки Audi, Daewoo, Volkswagen, Mercedes и Mazda.

Изначально в Mazda влетела в Mercedes. Водители других автомобилей начали тормозить, но Volkswagen не успел остановиться и врезался в Mercedes, после чего водитель Daewoo "догнал" Volkswagen, а Audi ударил Daewoo.

От сильного удара в аварии пострадала пассажирка Daewoo. Скорая помощь увезла ее в больницу с незначительными травмами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в воскресенье, 8 октября, автомобиль с водителем и ребенком внутри упал с моста. В результате аварии пострадали оба. Дорожно-транспортное происшествие произошло на развязке возле станции метро "Выдубичи".