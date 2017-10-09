В столице начался отопительный сезон

В основном отопление включили в объектах социальной сферы города, а именно – в детсадах, а также в больницах и школах. Такие данные распространил замглавы Киевской госадминистрации (КГГА) - Петр Пантелеев. Согласно его словам – в городе с девятого октября стартует сезон отопления.

Также он отметил, что сезон отопления в городе стартует с начала отопления школ, а также больниц и детсадов. На данные работы потребуется четыре-пять дней, а затем станут подключать жилые дома, которые по закону подключают, когда температура трое суток кряду держится ниже восьми.

Как сообщал УРА-Информ, на Львовщине сезон отопления – под угрозой срыва.