12:15 09.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице начался отопительный сезон

В столице с девятого октября стартовал отопительный сезон. 

В столице начался отопительный сезон

В основном отопление включили в объектах социальной сферы города, а именно – в детсадах, а также в больницах и школах. Такие данные распространил замглавы Киевской госадминистрации (КГГА) - Петр Пантелеев. Согласно его словам – в городе с девятого октября стартует сезон отопления.

Также он отметил, что сезон отопления в городе стартует с начала отопления школ, а также больниц и детсадов. На данные работы потребуется четыре-пять дней, а затем станут подключать жилые дома, которые по закону подключают, когда температура трое суток кряду держится ниже восьми.

Как сообщал УРА-Информ, на Львовщине сезон отопления – под угрозой срыва.


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