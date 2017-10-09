11:39 09.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице четыре тысячи правоохранителей проследят за порядком

Правоохранители столицы девятого октября намерены усилить меры безопасности в центре города.

В столице четыре тысячи правоохранителей проследят за порядком

Известно, что в столице девятого октября 2017 г. в рамках проведения футбола за порядком проследят примерно четыре тысячи правоохранителей. Про это речь идет в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции города. По причине проведения заключительного этапа квалификационного матча Чемпионата мира между сборными Украины и Хорватии, планируется усилить меры безопасности в центральной части населенного пункта.

Встреча же команд состоится на стадионе "Олимпийский", по этой причине 3800 служащих подразделений полиции и Нацгвардии проследят за порядком.

Как сообщал УРА-Информ, по причине футбола для транспорта девятого октября закроют центр Киева.


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