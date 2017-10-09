В Киеве сожгли автомобиль МВД Украины - ФОТО

Соответствующие сведения передает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Как отмечается, сильное возгорание произошло во дворе дома на улице Анны Ахматовой. В данный момент место происшествия оцеплено милицией и пожарными.

При этом правоохранители выяснили, что транспортное средство принадлежит Министерству внутренних дел, номера на нем синего цвета. Кроме того, из-за поджога пострадали также Volkswagen и Mercedes, стоявшие рядом.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно Киеве столкнулись две иномарки. Тут, по неизвестным пока причинам, один Opel врезался в другой. От сильного удара травмы получил ребенок, который находился в одной их машин.