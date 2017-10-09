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В Киеве машина упала с моста, два человека пострадали - ФОТО

В Киеве в воскресенье, 8 октября, автомобиль с водителем и ребенком внутри упал с моста.

В Киеве машина упала с моста, два человека пострадали - ФОТО

В результате аварии пострадали оба. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на развязке возле станции метро "Выдубичи".

Тут водитель Honda на мокрой дороге превысил скорость. После чего машина слетела с вниз с моста. Оба пострадали и госпитализированы. На месте работает полиция и оперативная группа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, мотоциклист в Ровенской области слетел в мелиоративную канаву и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области. По словам полицейских, вчера вечером тело жителя села Орловка Сарненского района в канаве обнаружили случайные прохожие.


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