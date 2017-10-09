В Киеве машина упала с моста, два человека пострадали - ФОТО

В результате аварии пострадали оба. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на развязке возле станции метро "Выдубичи".

Тут водитель Honda на мокрой дороге превысил скорость. После чего машина слетела с вниз с моста. Оба пострадали и госпитализированы. На месте работает полиция и оперативная группа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, мотоциклист в Ровенской области слетел в мелиоративную канаву и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области. По словам полицейских, вчера вечером тело жителя села Орловка Сарненского района в канаве обнаружили случайные прохожие.