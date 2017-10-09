В Киеве из-за перевернувшегося грузовика образовались пробки - ФОТО

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

По словам водителя, автомобиль, который ехал впереди него, начал резко снижать скорость и его занесло на скользкой дороге.

В свою очередь правоохранители заявили, что в результате аварии жертв и пострадавших нет. Сейчас спасатели прибыли на место проишествия, чтобы смыть горючие с дороги.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве столкнулись сразу пять машин. Дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от Шулявского моста в направлении центра. Тут на мокрой после дожде дороге столкнулись легковушки Audi, Daewoo, Volkswagen, Mercedes и Mazda.