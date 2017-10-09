13:50 09.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100175792:labazovych

В Киеве из-за перевернувшегося грузовика образовались пробки - ФОТО

В столице на улице Академика Заболотного грузовой автомобиль въехал в отбойник и столкнулся с электроопорой, в результате чего в дальнейшем перевернулся. Так, из-за перевернувшегося грузовика образовались серьезные пробки с обеих сторон.

В Киеве из-за перевернувшегося грузовика образовались пробки - ФОТО

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

По словам водителя, автомобиль, который ехал впереди него, начал резко снижать скорость и его занесло на скользкой дороге. 

В свою очередь правоохранители заявили, что в результате аварии жертв и пострадавших нет. Сейчас спасатели прибыли на место проишествия, чтобы смыть горючие с дороги.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве столкнулись сразу пять машин. Дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от Шулявского моста в направлении центра. Тут на мокрой после дожде дороге столкнулись легковушки Audi, Daewoo, Volkswagen, Mercedes и Mazda. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив