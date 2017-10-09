Умерший в Киеве бегун оказался директором мясокомбината

Его имя Виктор Малюта и он планировал пробежать десять километров. Как сообщает пресс-служба компании Агропродсервис, в которую структурно входит Тернопольский мясокомбинат, сегодня преждевременно ушел из жизни Виктор Малюта.

Жизнерадостный и всегда улыбчивый, профессионал своего дела. Любил жизнь и заботился о своем здоровье. Но сегодня, во время соревнований по бегу в Киеве, сердце неожиданно остановилось, – говорится в сообщении компании.

Вместе с тем генеральный менеджер компании Run Ukraine, которая является организатором Киевского международного марафона 2017, Дмитрий Черницкий рассказал, что Малюта впервые принимал участие в сегодняшнем марафоне. Сметь наступила на пятом километре. Он не прошел даже половины дистанции, - рассказал Черницкий, добавив, что "мужчине стало плохо, он упал, ему сначала начали оказывать первую помощь окружающие бегуны, затем в течение первой минуты к нему сразу подъехали медики-волонтеры с мобильной службы Мед-Хелп - они оказывали ему помощь, а затем прибыли работники Красного Креста".

Но, когда подъехала скорая помощь, мужчина уже умер. Его на финише ждали жена, дочь и зять, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Киеве во время марафона умер мужчина, Он был 1963 года рождения.