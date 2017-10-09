Центр Киева в понедельник перекроют из-за футбола

Это связано с футбольным матчем, который пройдет сегодня на стадионе "Олимпийский" между сборными Украины и Хорватии. О этой же причине на один час продлят работу метро.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, сегодня будут внесены такие изменения в движения транспорта:

- начиная с шести часов вечера и до часу ночи запрещено остановки и стоянки транспортных средств на улице Казимира Малевича (от Ковпака до Ивана Федорова) и на улице Николая Гринченко (от Ивана Федорова до Кировоградськой), кроме транспортных средств участников мероприятия;

- в этот же период запрещена остановка и стоянка транспортных средств на улице Эспланадная от Тараса Шевченко до Саксаганского;

- также будет запрещено движение всех видов транспортных средств на время проведения марша болельщиков сборной Хорватии по маршруту: улица Ивана Федорова, 10 - Ивана Федорова - Большая Васильковская - Большая Васильковская - Дилова - Еспланадна - ГП НСК "Олимпийский";

- запрещено также движение транспортных средств на улице Эспланадная от Тараса Шевченко до Саксаганского, кроме городского наземного пассажирского транспорта общего пользования;

В это время внесут соответствующие изменения в работу городского пассажирского транспорта общего пользования в соответствии с временной схемы организации дорожного движения.

В свою очередь пресс-службы коммунального предприятия "Киевский метрополитен" сообщают, что работа метрополитена сегодня будет продлена на один час.

При этом 20:45 до 21:45 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, а "Площадь Льва Толстого" на вход. На время закрытия поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход на эти станции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, для обеспечения порядка на футбольном матче между сборными Украины и Хорватии направят 3,5 тысяч правоохранителей.