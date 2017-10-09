Порошенко открыл скандальный театр на Подоле

Согласно словам президента страны, театр начинается с лифта для людей с ограниченными возможностями. При этом добавил, что в Театре на Подоле такой лифт имеется. Кроме того, он глубоко уверен, что открытый им театр является уникальным, "ведь он родился в муках".

"Поздравляю всех киевлян, все театральное братство Украины, ценителей театрального искусства с выдающимся событием - открытием нового помещения Театра на Подоле", - подчеркнул Порошенко.

Стоить добавить, что реконструкция здания театра заняла 21 месяц. Теперь технические возможности театра позволяют не только ставить спектакли, но и делать в режиме реального времени голографические трансляции событий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко намерен провести встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.