11:39 09.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Порошенко открыл скандальный театр на Подоле

Глава украинского государства Петр Порошенко в понедельник, 9 октября, принял участие в церемонии открытия театра на Подоле в Киеве.

Порошенко открыл скандальный театр на Подоле

Согласно словам президента страны, театр начинается с лифта для людей с ограниченными возможностями. При этом добавил, что в Театре на Подоле такой лифт имеется. Кроме того, он глубоко уверен, что открытый им театр является уникальным, "ведь он родился в муках".

"Поздравляю всех киевлян, все театральное братство Украины, ценителей театрального искусства с выдающимся событием - открытием нового помещения Театра на Подоле", - подчеркнул Порошенко.

Стоить добавить, что реконструкция здания театра заняла 21 месяц. Теперь технические возможности театра позволяют не только ставить спектакли, но и делать в режиме реального времени голографические трансляции событий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко намерен провести встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.


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