Порошенко открыл скандальный театр на Подоле

Глава украинского государства Петр Порошенко в понедельник, 9 октября, принял участие в церемонии открытия театра на Подоле в Киеве.
Согласно словам президента страны, театр начинается с лифта для людей с ограниченными возможностями. При этом добавил, что в Театре на Подоле такой лифт имеется. Кроме того, он глубоко уверен, что открытый им театр является уникальным, "ведь он родился в муках".
"Поздравляю всех киевлян, все театральное братство Украины, ценителей театрального искусства с выдающимся событием - открытием нового помещения Театра на Подоле", - подчеркнул Порошенко.
Стоить добавить, что реконструкция здания театра заняла 21 месяц. Теперь технические возможности театра позволяют не только ставить спектакли, но и делать в режиме реального времени голографические трансляции событий.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко намерен провести встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.