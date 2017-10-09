Мощный ливень в Киеве затопил несколько улиц - ФОТО

Об этом передает сообщество dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Отметим, что по украинской столице и пригородам много подтопленных участков, где глубина воды более 20 см.

"Велик риск гидроудара. Несколько авто уже утонули!" – говорится в сообщении.

Кроме того, большая лужа образовалась на проезжей части в центре города в районе метро "Олимпийская". Также сильный ливень затопил участок бульвара Перова в Днепровском районе – значительная часть улицы оказалась под водой, что существенно затруднило проезд автомобилей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице на Борщаговке после сильного ливня провалился грунт, в результате чего три автомобиля ушли под землю.