Мощный ливень в Киеве затопил несколько улиц - ФОТО

В Киеве в результате ливневой грозы серьезно затопило некоторые улицы. В частности, из-за дождя в городе даже утонуло несколько авто.
Об этом передает сообщество dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Отметим, что по украинской столице и пригородам много подтопленных участков, где глубина воды более 20 см.
"Велик риск гидроудара. Несколько авто уже утонули!" – говорится в сообщении.
Кроме того, большая лужа образовалась на проезжей части в центре города в районе метро "Олимпийская". Также сильный ливень затопил участок бульвара Перова в Днепровском районе – значительная часть улицы оказалась под водой, что существенно затруднило проезд автомобилей.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице на Борщаговке после сильного ливня провалился грунт, в результате чего три автомобиля ушли под землю.