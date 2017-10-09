14:36 09.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Мощный ливень в Киеве затопил несколько улиц - ФОТО

В Киеве в результате ливневой грозы серьезно затопило некоторые улицы. В частности, из-за дождя в городе даже утонуло несколько авто.

Мощный ливень в Киеве затопил несколько улиц - ФОТО

Об этом передает сообщество dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Отметим, что по украинской столице и пригородам много подтопленных участков, где глубина воды более 20 см.

"Велик риск гидроудара. Несколько авто уже утонули!" – говорится в сообщении.

Кроме того, большая лужа образовалась на проезжей части в центре города в районе метро "Олимпийская". Также сильный ливень затопил участок бульвара Перова в Днепровском районе – значительная часть улицы оказалась под водой, что существенно затруднило проезд автомобилей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице на Борщаговке после сильного ливня провалился грунт, в результате чего три автомобиля ушли под землю.


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