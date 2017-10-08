В Киеве временно изменят движение троллейбусы № 27 и № 30

Это связано с проведением капитального ремонта проезжей части улицы Елены Телиги. Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевпастранс", ремонтные работы будут проходить на участке от улицы Дегтяревской до улицы Дорогожицкой. Таким образом, начиная с 24 часов воскресенья, ориентировочно до шести часов утра вносятся изменения в движение троллейбусов.

Так, движение троллейбусов маршрута № 27 организовано на двух участках: станция "Киев–Волынский" – Дегтяревской путепровод м станция метро "Петровка" – улицы Дорогожицкая.

Троллейбусы маршрута № 30 также будут курсировать на двух участках: улицы Милославская – улица Дорогожицкая; Кадетский гай – Дегтяревской путепровод.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 9 октября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между национальными сборными командами Украины и Хорватии будет запрещено движение транспорта в центре столицы.