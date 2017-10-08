В Киеве во время марафона умер мужчина

В Киеве во время проведения "Киевского международного марафона 2017" умер житель Тернопольской области. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции Киева.
По словам полицейских, участник забега 53–летний мужчина приехал в Киев на международный забег с Тернопольской области.
Во время марафона по ул. Лаврской мужчине стало плохо, в случае чего сразу вызвали скорую помощь.
Однако, медики прибывшие на место, констатировали смерть мужчины.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", из-за проведения "Киевского международного марафона 2017", перекрыт центр Киева.Мероприятие началось сегодня в восем утра и продлится до пяти вечера. В этом году в Киевском международном марафоне запланировано собрать более 10 000 любителей бега из 55 стран мира.