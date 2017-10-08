В Киеве во время марафона умер мужчина

По словам полицейских, участник забега 53–летний мужчина приехал в Киев на международный забег с Тернопольской области.

Во время марафона по ул. Лаврской мужчине стало плохо, в случае чего сразу вызвали скорую помощь.

Однако, медики прибывшие на место, констатировали смерть мужчины.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", из-за проведения "Киевского международного марафона 2017", перекрыт центр Киева.Мероприятие началось сегодня в восем утра и продлится до пяти вечера. В этом году в Киевском международном марафоне запланировано собрать более 10 000 любителей бега из 55 стран мира.