В Киеве неизвестный обрисовали здание приемной народного депутата

Полиция открыла дело по факту инцидента. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции города, инцидент произошел в Днепровском районе.

В полиции также пояснили, что речь идет о приемной народного депутата Украины, лидера Гражданского движения "Хвиля" Виктора Чумака. В дежурную часть поступило сообщение о правонарушении.

Уже на месте происшествия правоохранители установили, что приемную народного депутата, которая находится на улице Попудренко, облили краской стены. Сейчас правоохранители разыскивают правонарушителя.

Сейчас отделом Днепровского управления полиции открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Хулиганство. Согласно этой статье злоумышленнику грозит ограничение свободы до пяти лет.

При этом в пресс-службе политика отметили, что на стены здания разлито краску и сделаны надписи оскорбительного и угрожающего характера. Сотрудниками полиции составили протокол и собрали все вещественные доказательства - бутылки из-под краски, перчатки и т.д. и зарегистрировано заявление об уголовном правонарушении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Хмельницкой области в городе Шепетовка произошел взрыв в квартире в многоквартирном жилом доме.