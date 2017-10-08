Неизвестный ночью в Киеве прострелил женщине ногу

По словам полицейских, инцидент произошел сегодня около часа ночи на перекрестке ул. Вышгородской и пр-та Правды, когда мужчина и женщина переходили проезжую часть по пешеходному переходу.

Отмечается, что прохожие громко смеялись и говорили между собой. Мужчине, который проходил мимо показалось что пара смеяться с него.

Молодые люди опровергали версию мужчины. Но он ничего не хотел слушать, и нанес несколько ударов в лицо мужчине, а женщине выстрелил в ногу из неизвестного оружия.

При этом пуля прошла через ботинок женщины и повредила пальцы ног. После нападения мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Как отметили полицейские, женщину сразу госпитализировала скорая помощь. Пострадавшая пара никаких примет нападавшего не предоставила.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Северном микрорайоне города Херсон неизвестные обстреляли двоих мужчин. Около торгового супермаркета неизвестные на автомобиле Daewoo Lanos выпустили пистолетную обойму в машину, в которой находились несколько херсонских жителей.