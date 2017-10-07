08:30 07.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре столицы перекроют движение

В центре Киева девятого октября запретят передвижение автотранспорта.

В центре столицы перекроют движение

Движение будет ограничено по причине проведения в городе футбольного матча. Об этом данные распространила пресс-служба КГГА. Согласно данным – девятого октября по причине проведения игры на "Олимпийском" между сборными Украины и Хорватии запретят движение автотранспорта в центре города.

В этот день также внесут изменения в движения автотранспорта:на ул.Казимира Малевича (от Ковпака к Федорова) и на ул. Гринченко (от Федорова до Кировоградской) до десятого октября, кроме транспорта участников мероприятия. Также будет запрет остановки и стоянки авто на ул.Эспланадная.

Как сообщал УРА-Информ, движение ранее было ограничено на Московском мосту.


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