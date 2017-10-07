10:49 07.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Днепровском районе столицы прогремел взрыв

В Днепровском районе столицы - на улице Бучмы – прогремел взрыв в жилом доме.

В Днепровском районе столицы прогремел взрыв

Так, взрыв прогремел на улице Бучмы, дом номер восемь. По итогам взрыва в одной из квартир один житель данной квартиры пострадал – отметили в пресс-службе ГСЧС столицы. Согласно этой информации – на данный момент причина прогремевшего взрыва выясняется. Вероятно – возникла утечка газа. Жилец квартиры, который пострадал от взрыва, был вскоре доставлен в больницу.

Как сообщал УРА-Информ, в Голосеевском районе столицы прогремел взрыв в жилом доме – в июле 2017 г. В итоге погибла пожилая женщина. Из данного жилого дома люди были эвакуированы – сообщали представители ГСЧС.


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