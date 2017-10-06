11:15 06.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100175590:Polishuk

В Киеве столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

В Киеве в пятницу утром, 6 октября, произошла серьезная авария.

В Киеве столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

На пересечении бульвара Тараса Шевченка и улицы Симона Петлюры столкнулись две иномарки. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две женщины.

Как сообщают очевидцы в социальной сети, сегодня утром в Skoda по неизвестным причинам врезалась в BMW. От сильного удара две женщины получили травмы, после которых скорая помощь увезла их в больницу.

Сейчас полиция устанавливает причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в районе Троещины в ДТП попал автомобиль следственно-оперативной группы Деснянского района. К счастью никто в аварии не пострадал.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив