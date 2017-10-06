В Киеве столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

На пересечении бульвара Тараса Шевченка и улицы Симона Петлюры столкнулись две иномарки. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две женщины.

Как сообщают очевидцы в социальной сети, сегодня утром в Skoda по неизвестным причинам врезалась в BMW. От сильного удара две женщины получили травмы, после которых скорая помощь увезла их в больницу.

Сейчас полиция устанавливает причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в районе Троещины в ДТП попал автомобиль следственно-оперативной группы Деснянского района. К счастью никто в аварии не пострадал.