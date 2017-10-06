12:39 06.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве планируют создать зоополицию

Депутаты Киевского городского совета обратятся в Верховную Раду Украины с предложением внести изменения в закон о Национальной полиции. За создание зоополиции выступили 77 столичных чиновников.

В Киеве планируют создать зоополицию

Об этом сообщает пресс-служба горсовета. По мнению киевских депутатов, сейчас есть возможность создать отдельную структуру, как зоополиция. Как известно, она не предусмотрена законодательством Украины и требует регламентации нормативно-правовыми актами Украины.

Такак инициатива необходима в первую очередь для того, чтобы защитить домашних и бездомных животных от жестокого обращения на людей. По этому поводу создана электронная петиция, которая предлагает создать службу для защиты животных.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столичном зоопарке недавно появились сразу три альпаки рыжего цвета. Представители службы зоологического парка при помощи социальных сетей уже опубликовали фотографии альпак и назвала данное пополнение зоопарка настоящим праздником.


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