В Киеве планируют создать зоополицию

Об этом сообщает пресс-служба горсовета. По мнению киевских депутатов, сейчас есть возможность создать отдельную структуру, как зоополиция. Как известно, она не предусмотрена законодательством Украины и требует регламентации нормативно-правовыми актами Украины.

Такак инициатива необходима в первую очередь для того, чтобы защитить домашних и бездомных животных от жестокого обращения на людей. По этому поводу создана электронная петиция, которая предлагает создать службу для защиты животных.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столичном зоопарке недавно появились сразу три альпаки рыжего цвета. Представители службы зоологического парка при помощи социальных сетей уже опубликовали фотографии альпак и назвала данное пополнение зоопарка настоящим праздником.