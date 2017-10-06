Учащиеся столичного колледжа отравились акционным майонезом

При этом вскоре стало известно, что после употребления этого майонеза стало плохо учащимся столичного колледжа. Такие данные распространили в пресс-службе полиции. А месте инцидента 21-летний житель столицы рассказал, что с девяти утра неизвестный проводил акцию и бесплатно раздавал пачки майонеза.

После 13:30 врачи сообщили полиции, что в столичное инфекционное отделение поступили семеро детей – у всех предварительный диагноз - кишечная инфекция.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине уже больше 200 граждан в 2017 г. пострадали от отравления грибами.