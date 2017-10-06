15:22 06.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Учащиеся столичного колледжа отравились акционным майонезом

Пятого октября примерно 12:00 в полицию Киева поступили данные о том, что около станции "Шулявская" неизвестные раздают майонез бесплатно. 

Учащиеся столичного колледжа отравились акционным майонезом

При этом вскоре стало известно, что после употребления этого майонеза стало плохо учащимся столичного колледжа. Такие данные распространили в пресс-службе полиции. А месте инцидента 21-летний житель столицы рассказал, что с девяти утра неизвестный проводил акцию и бесплатно раздавал пачки майонеза.

После 13:30 врачи сообщили полиции, что в столичное инфекционное отделение поступили семеро детей – у всех предварительный диагноз - кишечная инфекция.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине уже больше 200 граждан в 2017 г. пострадали от отравления грибами.


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