05:00 05.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице задержан наркокурьер

У задержанного курьера вскореизъяли метадон, а также каннабис и еще некие таблетки.

В столице задержан наркокурьер

В Шевченковском районе столицы недавно поймали наркокурьера – при его попытке  доставить в Лукьяновское СИЗО психотропные вещества. Про это речь идет в сообщении столичных правоохранителей.

Сообщается, что указанный инцидент произошел на ул. Довнар-Запольского. Правоохранители недавно получили данные про попытку доставить наркотики в изолятор и около изолятора заметили в авто мужчину и остановили его – для досмотра и проверки. По итогам досмотра авто "Опель" изъяли полиэтиленовый пакет, шприцы, а также 40 граммов метадона, 500 граммов каннабиса, 500 неких таблеток и димедрол.

Как сообщал УРА-Информ, в столице ранее перекрыли канал контрабанды наркотиков.


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