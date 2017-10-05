В столице задержан наркокурьер

В Шевченковском районе столицы недавно поймали наркокурьера – при его попытке доставить в Лукьяновское СИЗО психотропные вещества. Про это речь идет в сообщении столичных правоохранителей.

Сообщается, что указанный инцидент произошел на ул. Довнар-Запольского. Правоохранители недавно получили данные про попытку доставить наркотики в изолятор и около изолятора заметили в авто мужчину и остановили его – для досмотра и проверки. По итогам досмотра авто "Опель" изъяли полиэтиленовый пакет, шприцы, а также 40 граммов метадона, 500 граммов каннабиса, 500 неких таблеток и димедрол.

Как сообщал УРА-Информ, в столице ранее перекрыли канал контрабанды наркотиков.