В столице из-за взрыва сгорел автомобиль

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отметим, автомобиль Opel загорелся после громкого взрыва. Как выяснили столичные правоохранители, после сильного возгорания в автомобиле полностью выгорел салон.

По предварительной информации, на место пожара прибыло четыре машины патрульных и два пожарных автомобиля. В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины возгорания.

"Пострадавших в результате пожара нет", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице на улице Лобановского по итогам столкновения двух авто погиб один человек. Так, авто марки BMW, который ехал в сторону автовокзала на зеленый свет светофора внезапно врезался в авто марки Daewoo, который как раз совершал маневр разворота и BMW не пропустил.