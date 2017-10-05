В столице из-за взрыва сгорел автомобиль

На улице Большой Окружной в Киеве сегодня ночью взорвался автомобиль, после чего загорелся. На этот раз обошлось без жертв.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Отметим, автомобиль Opel загорелся после громкого взрыва. Как выяснили столичные правоохранители, после сильного возгорания в автомобиле полностью выгорел салон.
По предварительной информации, на место пожара прибыло четыре машины патрульных и два пожарных автомобиля. В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины возгорания.
"Пострадавших в результате пожара нет", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице на улице Лобановского по итогам столкновения двух авто погиб один человек. Так, авто марки BMW, который ехал в сторону автовокзала на зеленый свет светофора внезапно врезался в авто марки Daewoo, который как раз совершал маневр разворота и BMW не пропустил.