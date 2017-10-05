В Киеве полиция задержала сотрудника Научного центра превентивной токсикологии

Следователи столичной прокуратуры в среду, 4 октября, задержали сотрудника "Научного центра превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени Академика Л.И. Медведя".
Чиновник попался на взятка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчина требовал от представителя предприятия, занимающегося реализацией питьевой воды, 40 тысяч гривен.
За эти деньги он обещал повлиять на должностных лиц указанного центра по разработке и утверждению технической документации и получения положительного заключения государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.
Злоумышленник был задержан сразу после получения им обусловленной суммы. Сейчас полиция проводит первоочередные следственные действия.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, начальника многопрофильной больницы Житомирской области исправительной колонии и его заместителя будут судить за вымогательство и получении от осужденного пять тысяч долларов.