08:59 05.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100175472:Polishuk

В Киеве полиция задержала сотрудника Научного центра превентивной токсикологии

Следователи столичной прокуратуры в среду, 4 октября, задержали сотрудника "Научного центра превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени Академика Л.И. Медведя".

В Киеве полиция задержала сотрудника Научного центра превентивной токсикологии

Чиновник попался на взятка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчина требовал от представителя предприятия, занимающегося реализацией питьевой воды, 40 тысяч гривен.

За эти деньги он обещал повлиять на должностных лиц указанного центра по разработке и утверждению технической документации и получения положительного заключения государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Злоумышленник был задержан сразу после получения им обусловленной суммы. Сейчас полиция проводит первоочередные следственные действия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, начальника многопрофильной больницы Житомирской области исправительной колонии и его заместителя будут судить за вымогательство и получении от осужденного пять тысяч долларов.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив