В Киеве на Майдане уничтожили монумент Небесной Сотне - ФОТО

Такие сведения сообщил заместитель руководителя штаба Всеукраинского союза ветеранов АТО Виталий Черный на своей странице в Facebook. В частности, он призвал очевидцев сообщить правоохранителям какую-либо информацию о данном инциденте. Таикм образом, если кто что-либо знает или видел необходимо также публиковать свои сообщения в интернете.

"Говорят, кто-то вроде успел сфотографировать вандалов, которые уничтожили монумент Небесной Сотне", - написал Виталий Черный.

Кстати, Марат Сайфулин на своей странице в Facebook опубликовал фото мужчины, который осквернил памятник.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", работа фонтана под названием "Каскадный" на Майдане будет на время прекращена. Согласно данным – постоянные акты вандализма – когда злоумышленники окрашивают воду в фонтанах химвеществами – приводят к серьезным финансовым потерям.