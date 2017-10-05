Столичная власть запретила выгуливать собак и котов возле школ, детсадов и больниц

Соответствующий проект решения в целом поддержали 86 депутатов при минимально необходимом 61. Депутаты внесли правки в проект о регулировании вопросов содержания и поведения с собаками и котами в Киеве.

По их мнению это должно повысить безопасность посетителей названных объектов, поскольку животные часто "пугают и нападают на пациентов медицинских учреждений и малолетних детей".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве возле станции метро " Лесная" по улице Киото снесли все МАФы. На данный момент на месте нет продавцов демонтированных точек продаж, нет также и техники, которая разрушила рынок.