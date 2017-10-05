21:57 05.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичная власть запретила выгуливать собак и котов возле школ, детсадов и больниц

Киевская городская рада в четверг, 5 октября, приняла решение о запрете выгула собак и котов возле зданий школ, детсадов и больниц.

Столичная власть запретила выгуливать собак и котов возле школ, детсадов и больниц

Соответствующий проект решения в целом поддержали 86 депутатов при минимально необходимом 61. Депутаты внесли правки в проект о регулировании вопросов содержания и поведения с собаками и котами в Киеве.

По их мнению это должно повысить безопасность посетителей названных объектов, поскольку животные часто "пугают и нападают на пациентов медицинских учреждений и малолетних детей".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве возле станции метро " Лесная" по улице Киото снесли все МАФы. На данный момент на месте нет продавцов демонтированных точек продаж, нет также и техники, которая разрушила рынок.


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