11:22 04.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Жители столицы снова выйдут протестовать против строительства АЗС на Ревуцкого

Сегодня – четвертого октября - в Дарницком районе пройдет мирная акция протеста против строительства АЗС на ул. Ревуцкого.

Жители столицы снова выйдут протестовать против строительства АЗС на Ревуцкого

Такие данные распространили организаторы в соцсети. Известно, что в столице почти год ведется война между обществом и представителями бизнеса. Эпицентром указанных событий стало строительство АЗС на Ревуцкого 8.

Нарушая все законы и нормы, представители строительства пошли на подлость - угрозы, "продажную" полицию, физические расправы. Недавно в рамках столкновений полиция даже сломала девушке палец – сообщают организаторы.

Как сообщал УРА-Информ, ранее прокуратура просила суд принять решение про снос АЗС на Ревуцкого.


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