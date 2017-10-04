Жители столицы снова выйдут протестовать против строительства АЗС на Ревуцкого

Сегодня – четвертого октября - в Дарницком районе пройдет мирная акция протеста против строительства АЗС на ул. Ревуцкого.
Такие данные распространили организаторы в соцсети. Известно, что в столице почти год ведется война между обществом и представителями бизнеса. Эпицентром указанных событий стало строительство АЗС на Ревуцкого 8.
Нарушая все законы и нормы, представители строительства пошли на подлость - угрозы, "продажную" полицию, физические расправы. Недавно в рамках столкновений полиция даже сломала девушке палец – сообщают организаторы.
Как сообщал УРА-Информ, ранее прокуратура просила суд принять решение про снос АЗС на Ревуцкого.