13:20 04.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице задержана злоумышленница, которая подделывала медицинские книги

Киевской прокуратурой номер два вместе с Дарницким полицейским управлением ГУ ЧП разоблачена злоумышленница, выдававшая гражданам поддельные медкнижки.

В столице задержана злоумышленница, которая подделывала медицинские книги

Такие данные распространила пресс-служба полиции города. Согласно этим данным – указанная женщина предоставляла услуги по поиску клиентов для медицинского центра, у которого была лицензия на выдачу медицинских книжек.

Но - имея целью свое личное обогащение, указанная злоумышленница подделывала подписи главы медкомиссии и выдавала документ с поддельной печатью медикам, которые проходили медицинский осмотр в заведении.

Как сообщал УРА-Информ, на Черкасчине дельцы занимались изготовлением поддельной водки.


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