В столице задержана злоумышленница, которая подделывала медицинские книги

Такие данные распространила пресс-служба полиции города. Согласно этим данным – указанная женщина предоставляла услуги по поиску клиентов для медицинского центра, у которого была лицензия на выдачу медицинских книжек.

Но - имея целью свое личное обогащение, указанная злоумышленница подделывала подписи главы медкомиссии и выдавала документ с поддельной печатью медикам, которые проходили медицинский осмотр в заведении.

Как сообщал УРА-Информ, на Черкасчине дельцы занимались изготовлением поддельной водки.