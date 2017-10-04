17:26 04.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столичном метро задержан пассажир с гранатами

По словам самого задержанного, гранаты он обнаружил возле военного полигона.

В столичном метро задержан пассажир с гранатами

Так, гранаты мужчиной были недавно найдены во Львовской области. В метро столицы задержали пассажира, который перевозил две гранаты, а также запалы к ним в собственном рюкзаке. Про это речь идет в сообщении полиции города в Facebook.

Выяснилось, что на станции метрополитена "Житомирская" полицейские задержали 21-летнего мужчину, который перевозил опасные предметы. При его личном досмотре правоохранители увидели две гранаты РГД-5 и запалы к ним. По словам самого владельца данных боеприпасов, небезопасные предметы были им выявлены возле полигона на Львовщине.

Как сообщал УРА-Информ, мужчина подорвал себя гранатой под Киевом – в сентябре.


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