В Киеве неизвестные украли с машины сумку с миллионом гривен

Потерпевший заявил, что в сумке был миллион гривен. Как сообщает отдел коммуникации Национальной полиции столицы, инцидент произошло во вторник вечером, 3 октября.

Около пяти часов вечера полиция получила информацию об ограблении. Пострадавший сообщил, что из машины, когда он остановился на светофоре на перекрестке бульвара Перова и улицы Стальского, двое мужчин в балаклавах разбили стекло его автомобиля и забрали с пассажирского сиденья барсетку, а с багажника сумку с деньгами.

После чего злоумышленники скрылись на темном автомобиле. По словам 30-летнего потерпевшего, сначала он направился в офис, а потом позвонил в полицию.

Он также пояснил, что ехал в салон, чтобы купить автомобиль, и именно с этой целью взял с собой деньги. В полиции также отметили, что по факту ограбления открыто уголовное дело по статье Грабеж Уголовного кодекса Украины.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также опрашивают местных жителей, которые могли стать свидетелями. В городе введен соответствующий оперативный план.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в ночь на четверг, 31 августа, неизвестные ограбили бизнесмена. При этом нападавшие устроили стрельбу и ранили одного человека. Как сообщает отдел коммуникации столичной полиции на своей странице в Facebook, инцидент произошел в Святошинском районе столицы. Нападавших было трое и они похитили из багажника сумку с деньгами. Перед этим они разбили стекло автомобиля и применили неустановленное огнестрельное оружие.