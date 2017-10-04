Центр Киева стал в пробке из-за прорыва трубы с горячей водой - ФОТО

Для ликвидации аварии "Киевэнерго" перекрыта часть центральной улицы столицы. В результате чего образовался огромный затор.

Автомобильный поток объезжает место прорыва по встречной полосе. Пробка на этом участке дороги растянулась до станции метро Олимпийская.

При этом, по информации очевидцев, вместо перекрытия горячей воды, коммунальщики просто откачивают из канализационного колодца на проезжую часть воду, которая стекает в канализацию.

Из-за потока горячей воды над Большой Васильковской стоит облако пара.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на Голосеевском проспекте прорвало трубу диаметром два метра, в результате чего фонтан воды достиг высоты седьмого этажа.