В столице человек погиб в результате ДТП

Такие данные распространили украинские СМИ. Согласно сообщению – авто марки BMW, который ехал в сторону автовокзала на зеленый свет светофора. внезапно врезался в авто марки Daewoo, который как раз совершал маневр разворота и BMW не пропустил.

Согласно данным полиции, по итогам столкновения пассажир авто Daewoo погиб мгновенно, а его водитель получил травмы. На место выехали патрульные и оперативная группа.

Как сообщал УРА-Информ, в населенном пункте Запорожье правоохранители устроили ДТП, по итогам которого пострадали люди. Авария произошла в центре города.