17:37 03.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице человек погиб в результате ДТП

В столице на улице Лобановского по итогам столкновения двух авто погиб один человек.

В столице человек погиб в результате ДТП

Такие данные распространили украинские СМИ. Согласно сообщению – авто марки BMW, который ехал в сторону автовокзала на зеленый свет светофора. внезапно врезался в авто марки Daewoo, который как раз совершал маневр разворота и BMW не пропустил.

Согласно данным полиции, по итогам столкновения пассажир авто Daewoo погиб мгновенно, а его водитель получил травмы. На место выехали патрульные и оперативная группа.

Как сообщал УРА-Информ, в населенном пункте Запорожье правоохранители устроили ДТП, по итогам которого пострадали люди. Авария произошла в центре города.


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