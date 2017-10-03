17:09 03.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупредили про сильный ветер в столице

Скорость ветра в столице скоро может достигнуть 15-18 метров за секунду.

Синоптики предупредили про сильный ветер в столице

Так, в столице Украины в ближайшие часы и вплоть до конца дня, а также и ночью синоптики прогнозируют сильные порывы ветра. Такие данные содержатся в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны.

Согласно данным Укргидрометцентра, уже в ближайшие часы и до конца дня третьего октября, а также ночью четвертого октября по столице порывы ветра достигнут 15-18 метров за секунду  - говорится в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, по Украине синоптики объявили штормовое предупреждение – на ближайшие несколько дней. Также людей предупредили о скорых заморозках на поверхности почвы.


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