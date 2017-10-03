11:32 03.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Около станции метро "Лесная" снесли рынок

Около станции метро "Лесная" по улице Киото уже были снесены все МАФы.

Около станции метро

Так, около станции метро "Лесная" от улицы Киото, где расположены остановки троллейбусов, а также маршрутных такси – вплоть до входа в метро были снесены все МАФы, из которых ранее состоял рынок – передают украинские СМИ. На данный момент на месте нет продавцов демонтированных точек продаж, нет также и техники, которая разрушила рынок.

Как сообщал УРА-Информ, в столице около станции метро "Лесная" ранее начали активно сносить МАФы. Также разбирали торговые ряды, расположенные неподалеку. Про это ранее рассказали местные жители. От продавцов в тот день никаких жалоб не поступало.


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