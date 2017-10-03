Около станции метро "Лесная" снесли рынок

Так, около станции метро "Лесная" от улицы Киото, где расположены остановки троллейбусов, а также маршрутных такси – вплоть до входа в метро были снесены все МАФы, из которых ранее состоял рынок – передают украинские СМИ. На данный момент на месте нет продавцов демонтированных точек продаж, нет также и техники, которая разрушила рынок.

Как сообщал УРА-Информ, в столице около станции метро "Лесная" ранее начали активно сносить МАФы. Также разбирали торговые ряды, расположенные неподалеку. Про это ранее рассказали местные жители. От продавцов в тот день никаких жалоб не поступало.