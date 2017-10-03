10:19 03.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киев опять стоит в пробках из-за ЧП с троллейбусом - ФОТО

В Киева на проспекте Победы собралась огромная пробка из-за несправности троллейбуса, который курсировал по маршруту №5. В частности, у него оборвались провода, вследствие чего и получилась тянучка на дороге. 

Киев опять стоит в пробках из-за ЧП с троллейбусом - ФОТО

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Как отмечается, по троллейбусному маршруту пять произошел обрыв контактной линии в направлении из центра.

По словам правоохранителей, сейчас поврежден автомобиль KIA. Кроме того, по линии будут проводится ремонтные работы.

В настоящее время ожидается приезд патрульной полиции.

"Собирается пробка", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно активисты перекрыли автотрассы "Киев-Одесса", а также "Киев-Чоп". Примерно 50 мужчин заблокировали движение авто на трассе Киев-Одесса, а также на трассе Киев-Чоп.


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