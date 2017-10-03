12:00 03.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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1,4 тысячи правоохранителей проследят за порядком в центре столицы

Столичные правоохранители вскоре усилият меры безопасности в центре столицы.

1,4 тысячи правоохранителей проследят за порядком в центре столицы

Так, меры безопасности будут усилены в правительственном квартале – по причине проведения заседания украинского парламента, а также по причине проведения массовых мероприятий. Такие данные распространил отдел коммуникации городской полиции.

Так, из-за парламентского заседания и по причине проведения мероприятий с участием граждан, что пройдут с третьего по шестое октября, полиция усилит меры безопасности. В указанные дни в центре за правопорядком станут следить больше 1400 полицейских и военных Нацгвардии.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове на футбольном матче в конце августа за порядком следили 3,6 тысячи правоохранителей.


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