1,4 тысячи правоохранителей проследят за порядком в центре столицы

Так, меры безопасности будут усилены в правительственном квартале – по причине проведения заседания украинского парламента, а также по причине проведения массовых мероприятий. Такие данные распространил отдел коммуникации городской полиции.

Так, из-за парламентского заседания и по причине проведения мероприятий с участием граждан, что пройдут с третьего по шестое октября, полиция усилит меры безопасности. В указанные дни в центре за правопорядком станут следить больше 1400 полицейских и военных Нацгвардии.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове на футбольном матче в конце августа за порядком следили 3,6 тысячи правоохранителей.