13:41 02.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100175187:mysnichenko

В столице на пешеходном переходе авто сбило человека

На столичной улице Ревуцкого на регулируемом пешеходном переходе авто сбило человека – насмерть.

В столице на пешеходном переходе авто сбило человека

Такие данные распространила пресс-секретарь Дарницкого райуправления полиции И. Гамалий. Согласно ее словам – на Ревуцкого на пешеходном переходе, который регулируется, пожилой мужчина-водитель авто, сбил гражданина, перебегавшего автодорогу.

Также Гамалий отметила и то, что данное ДТП произошло на переходе, что регулируется, но согласно предварительной информации – там как раз не функционировал светофор. Пресс-секретарь также сказала, что сейчас в ЕРДР вносят информацию, а также решают вопрос по поводу открытия производства.

Как сообщал УРА-Информ, на Харьковщине произошло смертельное ДТП.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив