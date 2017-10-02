В столице на пешеходном переходе авто сбило человека

Такие данные распространила пресс-секретарь Дарницкого райуправления полиции И. Гамалий. Согласно ее словам – на Ревуцкого на пешеходном переходе, который регулируется, пожилой мужчина-водитель авто, сбил гражданина, перебегавшего автодорогу.

Также Гамалий отметила и то, что данное ДТП произошло на переходе, что регулируется, но согласно предварительной информации – там как раз не функционировал светофор. Пресс-секретарь также сказала, что сейчас в ЕРДР вносят информацию, а также решают вопрос по поводу открытия производства.

Как сообщал УРА-Информ, на Харьковщине произошло смертельное ДТП.