10:32 02.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В понедельник суд начнет рассматривать иск по возвращению пакета акций "Киевэнерго" киевской общине, - Луценко

В понедельник, 2 сентября, киевский Хозяйственный суд начнет рассматривать дела по возвращению городу компаний "Киевэнерго", "Киевгаз" и "Киевводоканал".

В понедельник суд начнет рассматривать иск по возвращению пакета акций

Рассмотрение дела начнется по иску столичной прокуратуры. Прокуратура требует вернуть киевской общине стратегически важных для жизнедеятельности города предприятий.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его данным в 2006 году на основании решения Киевской рады было создано ЗАО "Компания Киевэнергохолдинг".

Теперь это единственный комплекс, который поставляет в город энергоресурсы, воду и водоотведение. В процессе создания этого общества фактически в его собственность были переданы принадлежащие территориальной общине контрольные пакеты акций "Киевгаз" и "АК "Киевводоканал", а также 12,73% акций "Киевэнерго".

Стоимость пакетов этих акций в то время была оценена в 230 миллионов гривен, - напомнил Луценко, добавив, что следователи установили, что стоимость акций была занижена в четыре раза и согласно выводам экспертов составляла более 1,1 миллиардов гривен.

В связи с чем прокуратура в интересах государства подала иск о возвращении территориальной общине столицы принадлежащих ему пакетов акций обществ этих трех компаний, - пояснил генпрокурор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прокуратура города Киева требует вернуть городу ранее принадлежащих ему 12,7% акций "Киевэнерго", 61% - "Киевгаза" и 67% - "Киевводоканала". Акции более десяти лет тому назад были переданы в уставный капитал "Киевэнергохолдинга". 4 сентября столичная прокуратура подала иск в Хозяйственный суд столицы о возврате этих акций.


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