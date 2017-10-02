В понедельник суд начнет рассматривать иск по возвращению пакета акций "Киевэнерго" киевской общине, - Луценко

Рассмотрение дела начнется по иску столичной прокуратуры. Прокуратура требует вернуть киевской общине стратегически важных для жизнедеятельности города предприятий.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его данным в 2006 году на основании решения Киевской рады было создано ЗАО "Компания Киевэнергохолдинг".

Теперь это единственный комплекс, который поставляет в город энергоресурсы, воду и водоотведение. В процессе создания этого общества фактически в его собственность были переданы принадлежащие территориальной общине контрольные пакеты акций "Киевгаз" и "АК "Киевводоканал", а также 12,73% акций "Киевэнерго".

Стоимость пакетов этих акций в то время была оценена в 230 миллионов гривен, - напомнил Луценко, добавив, что следователи установили, что стоимость акций была занижена в четыре раза и согласно выводам экспертов составляла более 1,1 миллиардов гривен.

В связи с чем прокуратура в интересах государства подала иск о возвращении территориальной общине столицы принадлежащих ему пакетов акций обществ этих трех компаний, - пояснил генпрокурор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прокуратура города Киева требует вернуть городу ранее принадлежащих ему 12,7% акций "Киевэнерго", 61% - "Киевгаза" и 67% - "Киевводоканала". Акции более десяти лет тому назад были переданы в уставный капитал "Киевэнергохолдинга". 4 сентября столичная прокуратура подала иск в Хозяйственный суд столицы о возврате этих акций.