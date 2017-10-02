11:50 02.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве возле Лесной массово сносят киоски - ФОТО

В украинской столице продолжают массово избавляться от ларьков. На этот раз возле станции метро Лесная неизвестные снесли несколько десятков МАФов, а также начали разбирать торговые ряды на рынке по соседству.

В Киеве возле Лесной массово сносят киоски - ФОТО

Об этом всем сообщили местные жители Киева.

Согласно словам очевидцев происшествия, демонтаж начался еще в четверг и продолжается до сих пор. К примеру, около 50 ларьков разбирают и на самом рынке, где ранее продавали продукты питания и товары первой необходимости.

В свою очередь местная жительница Ольга Витковская отметила, что пока каких-либо конфликтов от продавцов не поступало. Однако по ее мнению непонятно, почему избавляются от киосков на рынке, если они законные.

"Рынок удобный, там всегда можно было купить все свежее", - подчеркнула она.

По этому поводу в КГГА говорят, что к демонтажу не имеют никакого отношения. В частности уверяют, что сносом занимается собственник земельного участка, который решил их оттуда убрать.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Черкассах правоохранители уже провели демонтаж незаконных газовых заправок.


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