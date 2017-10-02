В Киеве неизвестный по ночам поджигает машины

Полиция подогревает, что это психически неуравновешенный мужчина. Как сообщает в понедельник утром, 2 октября, на своей страничке в Facebook dtp.kiev.ua на улицах Бойчука и Подвысоцкого этой ночью полностью сгорела машина Honda и частично выгорел Lanos.

При этом водитель последней иномарки героически успел откатить горящую машину от припаркованных авто, что бы избежать более масштабного пожара. Подробности происшествия уточняются сейчас выясняет полиция. К счастью никто их людей не пострадал.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 30 августа, в Киеве на проспекте Бажана по неизвестным причинам прямо на ходу загорелась машина. В результате инцидента машина сгорела полностью, а водитель сбежал с места просветления. К счастью никто из людей не пострадал.